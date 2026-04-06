Происшествия
6 апреля 20:38
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Глава Нижнекамска рассказал о состоянии пострадавших на Нижнекамскнефтехиме

У всех поступивших в местную ЦРБ – положительная динамика.

Автор фото: соцсети

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев вместе с генеральным директором Нижнекамскнефтехима Маратом Фаляховым навестил пострадавших, находящихся в местной центральной районной многопрофильной больнице.

«Самое главное — у всех отмечается положительная динамика. Радует, что у всех боевой настрой. Лечение проходит в штатном режиме, необходимая помощь оказывается в полном объёме», - поделился глава города.  

Два пациента, эвакуированные в Москву, переведены из реанимации в общую палату. Всего из реанимационных отделений в обычные палаты в медицинских центрах Москвы и Казани переведены шесть человек.  

На сегодня в медицинских учреждениях находятся 25 человек. Одного пациента уже выписали.  

В Москве лечение проходят 10 человек, в Казани — 6, в том числе трое были направлены туда из Нижнекамска для получения специализированной помощи. В Нижнекамской больнице остаются 9 пациентов, сообщил Беляев, поблагодарив  врачей, спасателей и все службы за профессионализм и самоотдачу.

Ранее сообщалось, что количество погибших после взрыва на Нижнекамскнефтехиме возросло до 11. Ведутся поиски еще одного сотрудника, пропавшего после ЧП.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.