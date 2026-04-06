Глава Нижнекамска рассказал о состоянии пострадавших на Нижнекамскнефтехиме
У всех поступивших в местную ЦРБ – положительная динамика.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев вместе с генеральным директором Нижнекамскнефтехима Маратом Фаляховым навестил пострадавших, находящихся в местной центральной районной многопрофильной больнице.
«Самое главное — у всех отмечается положительная динамика. Радует, что у всех боевой настрой. Лечение проходит в штатном режиме, необходимая помощь оказывается в полном объёме», - поделился глава города.
Два пациента, эвакуированные в Москву, переведены из реанимации в общую палату. Всего из реанимационных отделений в обычные палаты в медицинских центрах Москвы и Казани переведены шесть человек.
На сегодня в медицинских учреждениях находятся 25 человек. Одного пациента уже выписали.
В Москве лечение проходят 10 человек, в Казани — 6, в том числе трое были направлены туда из Нижнекамска для получения специализированной помощи. В Нижнекамской больнице остаются 9 пациентов, сообщил Беляев, поблагодарив врачей, спасателей и все службы за профессионализм и самоотдачу.
Ранее сообщалось, что количество погибших после взрыва на Нижнекамскнефтехиме возросло до 11. Ведутся поиски еще одного сотрудника, пропавшего после ЧП.
