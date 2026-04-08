На теле погибшей нашли около 20 ножевых ранений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Преподавателя московской Академии труда и социальных отношений Нели нашли обнаженной под окнами собственной квартиры, где она жила со своим мужем. На теле нашли 20 колотых ранений. За час до смерти, которая наступила в результате падения, 35-летняя женщина проводила мужа на работу — это подтверждают записи с камер и закрытая изнутри дверь, сообщает «База».

Как считает следствие, случай можно считать самоубийством. Перед смертью Нели начала увлекаться эзотерикой — она была ученицей Павла Лаврентьева, который называет себя «перекодировщиком нового времени», «звёздным десантником» и другими подобными именами. Раньше «целитель» был судим за разбой и наркотики, из-за чего получил кличку Царь. После видео Лаврентьева Нели начала говорить об открытии у нее третьего глаза. Сам учитель рассказал, что женщина обратилась к нему за помощью сама, даже занимала деньги и не возвращала. Однако долг он ей простил без усилий.

