Станислав Шевырев впервые сам пришел в суд по продлению меры пресечения
Следствие будет запрашивать основателю «Волги-Автодор» домашний арест сроком на два месяца.
Впервые после своего освобождения из СИЗО основатель «Волги-Автодор» Станислав Шевырев явился в Советский райсуд Казани на заседание по продлению меры пресечения, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.
Напомним, что преступление, организатором которого Следком называет Шевырева-старшего, произошло 14 октября прошлого года: утром у здания казанской гимназии №94 бывший сотрудник МЧС Рафис Султанов нанес 34-летней Ирине Шевыревой десятки ножевых в область шеи и груди, после чего скрылся с места преступления.
Женщина выжила благодаря «оказанию активного сопротивления» — она сумела вызвать себе помощь, после чего пострадавшую госпитализировали. Правоохранители же занялись поисками виновников нападения — следствие установило, что Султанов действовал в связке с гражданином Узбекистана Бурихоном Хамидовым и казанцем Булатом Галлямовым. Вместе троица выслеживала жертву, чтобы выбрать наиболее удачный момент для убийства.
После допросов обвиняемых выяснилось, что «заказ» на Шевыреву поступил от ее свекра — тот обратился к начальнику службы безопасности «Волги-Автодор» Андрею Черкасину, а тот в свою очередь поручил исполнение преступления подчиненному Галлямову, после чего Галлямов стал «работать» уже с Хамидовым и Султановым. Все причастные к нападению арестованы, Черкасин дал признательные показания, взяв на себя вину в организации покушения.
Ранее сообщалось, что из СИЗО Станислав Шевырев вышел по решению Верховного суда Татарстана — адвокаты замдиректора ООО «Вогли-Автодор» в своей апелляционной жалобе указывали, что доводы следствия о необходимости избрания для Шевырева «стражи» никак за четыре месяца не менялись. Кроме того, правоохранители не озвучивали официальный мотив преступления, а имеющиеся в деле доказательства обвинения носят предположительный характер, считает защита.
Проектная документации уже разрабатывается.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.
Арабские страны хотели добиться разрешения на военные действия.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.