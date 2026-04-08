Происшествия
8 апреля 16:59
Автор материала:Андрей Мартыгин

Станислав Шевырев впервые сам пришел в суд по продлению меры пресечения

Следствие будет запрашивать основателю «Волги-Автодор» домашний арест сроком на два месяца.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Впервые после своего освобождения из СИЗО основатель «Волги-Автодор» Станислав Шевырев явился в Советский райсуд Казани на заседание по продлению меры пресечения, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

Напомним, что преступление, организатором которого Следком называет Шевырева-старшего, произошло 14 октября прошлого года: утром у здания казанской гимназии №94 бывший сотрудник МЧС Рафис Султанов нанес 34-летней Ирине Шевыревой десятки ножевых в область шеи и груди, после чего скрылся с места преступления.

Женщина выжила благодаря «оказанию активного сопротивления» — она сумела вызвать себе помощь, после чего пострадавшую госпитализировали. Правоохранители же занялись поисками виновников нападения — следствие установило, что Султанов действовал в связке с гражданином Узбекистана Бурихоном Хамидовым и казанцем Булатом Галлямовым. Вместе троица выслеживала жертву, чтобы выбрать наиболее удачный момент для убийства.

Источник: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

После допросов обвиняемых выяснилось, что «заказ» на Шевыреву поступил от ее свекра — тот обратился к начальнику службы безопасности «Волги-Автодор» Андрею Черкасину, а тот в свою очередь поручил исполнение преступления подчиненному Галлямову, после чего Галлямов стал «работать» уже с Хамидовым и Султановым. Все причастные к нападению арестованы, Черкасин дал признательные показания, взяв на себя вину в организации покушения.

Ранее сообщалось, что из СИЗО Станислав Шевырев вышел по решению Верховного суда Татарстана — адвокаты замдиректора ООО «Вогли-Автодор» в своей апелляционной жалобе указывали, что доводы следствия о необходимости избрания для Шевырева «стражи» никак за четыре месяца не менялись. Кроме того, правоохранители не озвучивали официальный мотив преступления, а имеющиеся в деле доказательства обвинения носят предположительный характер, считает защита.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Врачи предупредили о «тихой пандемии» болезней почек в России

Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.

un.org
Россия после просьбы Ирана заблокировала резолюцию ООН по Ормузскому проливу

Арабские страны хотели добиться разрешения на военные действия.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
