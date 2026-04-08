Следствие будет запрашивать основателю «Волги-Автодор» домашний арест сроком на два месяца.

Впервые после своего освобождения из СИЗО основатель «Волги-Автодор» Станислав Шевырев явился в Советский райсуд Казани на заседание по продлению меры пресечения, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

Напомним, что преступление, организатором которого Следком называет Шевырева-старшего, произошло 14 октября прошлого года: утром у здания казанской гимназии №94 бывший сотрудник МЧС Рафис Султанов нанес 34-летней Ирине Шевыревой десятки ножевых в область шеи и груди, после чего скрылся с места преступления.

Женщина выжила благодаря «оказанию активного сопротивления» — она сумела вызвать себе помощь, после чего пострадавшую госпитализировали. Правоохранители же занялись поисками виновников нападения — следствие установило, что Султанов действовал в связке с гражданином Узбекистана Бурихоном Хамидовым и казанцем Булатом Галлямовым. Вместе троица выслеживала жертву, чтобы выбрать наиболее удачный момент для убийства.

После допросов обвиняемых выяснилось, что «заказ» на Шевыреву поступил от ее свекра — тот обратился к начальнику службы безопасности «Волги-Автодор» Андрею Черкасину, а тот в свою очередь поручил исполнение преступления подчиненному Галлямову, после чего Галлямов стал «работать» уже с Хамидовым и Султановым. Все причастные к нападению арестованы, Черкасин дал признательные показания, взяв на себя вину в организации покушения.

Ранее сообщалось, что из СИЗО Станислав Шевырев вышел по решению Верховного суда Татарстана — адвокаты замдиректора ООО «Вогли-Автодор» в своей апелляционной жалобе указывали, что доводы следствия о необходимости избрания для Шевырева «стражи» никак за четыре месяца не менялись. Кроме того, правоохранители не озвучивали официальный мотив преступления, а имеющиеся в деле доказательства обвинения носят предположительный характер, считает защита.

