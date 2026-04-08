Суд Казани оставил в СИЗО неудавшегося убийцу Ирины Шевыревой
Рафис Султанов пробудет под стражей до 14 июня.
Советский райсуд Казани оставил под стражей неудавшегося убийцу 34-летней Ирины Шевыревой Рафиса Султанова. Обвиняемый в покушении на женщину пробудет в СИЗО до 14 июня, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.
— Ничего против [ходатайства следствия] не имею, — заявил в процессе Султанов, полностью признавший вину.
Напомним, что убийство Ирины Шевыревой, как уверено следствие, «спустили» Султанову прямиком от руководства «Волги-Автодора». Заказчиком преступления правоохранители называют свекра женщины Станислава Шевырева. Он поручил «разобраться» с женщиной главному безопаснику своей компании Андрею Черкасину, а тот вышел на своего подчиненного Булата Галлямова, который, в свою очередь, выслеживал Шевыреву вместе с еще одним сотрудником службы безопасности Бурихоном Хамидовым и непосредственно с Султановым.
Ранее Советский райсуд Казани продлил меры пресечения по делу Галлямову и Хамидову. К первому фигуранту следствие применяет меры госзащиты, поэтому меру пресечения он отбывает на спецквартире МВД. Что же до Хамидова, то он ближайшие два месяца будет находиться в СИЗО.
Проектная документации уже разрабатывается.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.
Арабские страны хотели добиться разрешения на военные действия.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.