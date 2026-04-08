Происшествия
8 апреля 16:46
Автор материала:Андрей Мартыгин

Суд Казани оставил в СИЗО неудавшегося убийцу Ирины Шевыревой

Рафис Султанов пробудет под стражей до 14 июня.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Советский райсуд Казани оставил под стражей неудавшегося убийцу 34-летней Ирины Шевыревой Рафиса Султанова. Обвиняемый в покушении на женщину пробудет в СИЗО до 14 июня, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

— Ничего против [ходатайства следствия] не имею, — заявил в процессе Султанов, полностью признавший вину.

Напомним, что убийство Ирины Шевыревой, как уверено следствие, «спустили» Султанову прямиком от руководства «Волги-Автодора». Заказчиком преступления правоохранители называют свекра женщины Станислава Шевырева. Он поручил «разобраться» с женщиной главному безопаснику своей компании Андрею Черкасину, а тот вышел на своего подчиненного Булата Галлямова, который, в свою очередь, выслеживал Шевыреву вместе с еще одним сотрудником службы безопасности Бурихоном Хамидовым и непосредственно с Султановым.

Ранее Советский райсуд Казани продлил меры пресечения по делу Галлямову и Хамидову. К первому фигуранту следствие применяет меры госзащиты, поэтому меру пресечения он отбывает на спецквартире МВД. Что же до Хамидова, то он ближайшие два месяца будет находиться в СИЗО.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Врачи предупредили о «тихой пандемии» болезней почек в России

Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.

un.org
Россия после просьбы Ирана заблокировала резолюцию ООН по Ормузскому проливу

Арабские страны хотели добиться разрешения на военные действия.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
