Сознавшийся в слежке за жертвой гражданин Узбекистана будет находиться под стражей до 14 июня.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Советский райсуд Казани продлил меру пресечения бывшему сотруднику ООО «Волга-Автодор» Бурихону Хамидову — обвиняемый в покушении на сноху своего начальника Станислава Шевырева пробудет под стражей до 14 июня, сообщает журналист «Вечерней Казани».

— Хотелось бы, чтобы мне изменили меру пресечения на домашний арест, пока идет следствие, так как другие участники данного преступления, которые делали больше, чем я, находятся под домашним арестом, — говорил в суде сознавшийся в слежке за Шевыревой обвиняемый.



Суд, однако, встал на сторону следствия и продлил Хамидову срок содержания в СИЗО. Напомним, что нападение на Ирину Шевыреву произошло 14 октября прошлого года: бывший спасатель Рафис Султанов нанес женщине десятки ножевых ранений в область шеи и груди, однако той удалось выжить, оказав активное сопротивление.

Как установило следствие, Султанов и Хамидов выслеживали пострадавшую вместе с еще одним бывшим сотрудником «Волги-Автодора» Булатом Галлямовым. Именно Галлямов оказался посредником между заказчиком и исполнителем неудавшегося убийства женщины — силовики считают, что на него вышел главный безопасник компании Андрей Черкасин, который, в свою очередь, выполнял поручение своего босса Станислава Шевырева. Ирина Шевырева приходится последнему снохой.

Ранее сообщалось, что суд продлил домашний арест находящемуся под госзащитой экс-сотруднику «Волги-Автодора» Галлямову. Мужчина признал вину и дал изобличающие показания.

