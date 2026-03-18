Главу лениногорской финансовой палаты уволили по статье после выхода на пенсию
Раиля Хамидуллина подозревают в коррупции.
Председателя финансово-бюджетной палаты Лениногорского района Раиля Хамидуллина уволили в связи с утратой доверия через полгода, как он вышел на пенсию. Проверку проводит прокуратура Татарстана. Чиновника подозревают в коррупции.
Установлено, что с 2023 по 2025 год Хамидуллин заключил договор аренды собственного автомобиля Kia Optima и использовал его одновременно для служебных и личных целей. Заправлял и чинил авто он за счет бюджетных средств. Также при проверке выяснилось, что некоторые заявленные ремонтные работы фактически не проводились, а соответствующие акты просто подписывались.
Ушел на пенсию Раиль Хамидуллин в октябре 2025 года. Теперь по материалам проверки городской прокуратуры в отношении Хамидуллина возбуждено и расследуется уголовное дело.
Ранее сообщалось, что замглавы Зеленодольска Николай Бызин ушел на СВО. В связи с этим дело о взятке приостановлено.
Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.
«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.