Раиля Хамидуллина подозревают в коррупции.

Автор фото: leninogorsk.tatarstan.ru

Председателя финансово-бюджетной палаты Лениногорского района Раиля Хамидуллина уволили в связи с утратой доверия через полгода, как он вышел на пенсию. Проверку проводит прокуратура Татарстана. Чиновника подозревают в коррупции.

Установлено, что с 2023 по 2025 год Хамидуллин заключил договор аренды собственного автомобиля Kia Optima и использовал его одновременно для служебных и личных целей. Заправлял и чинил авто он за счет бюджетных средств. Также при проверке выяснилось, что некоторые заявленные ремонтные работы фактически не проводились, а соответствующие акты просто подписывались.

Ушел на пенсию Раиль Хамидуллин в октябре 2025 года. Теперь по материалам проверки городской прокуратуры в отношении Хамидуллина возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, что замглавы Зеленодольска Николай Бызин ушел на СВО. В связи с этим дело о взятке приостановлено.

