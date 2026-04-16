Зафиксировано 3437 фактов мошенничества и краж с банковских счетов.

За три месяца 2026 года мошенники смогли обмануть жителей Татарстана на 1,2 миллиарда рублей, об этом сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

По его словам, всего было зафиксировано 3437 фактов мошенничества и краж с банковских счетов. При этом аферистам удалось похитить на 53 миллиона рублей меньше, чем за три месяца прошлого года.

Большая часть жертв — в возрасте 18—29 лет, уже после идут другие возрастные группы. Чаще мошенники обманывают женщин.

Также в республике продолжают обманывать родственников участников СВО. Их убеждают перевести деньги под предлогом получения выплат, орденов или медалей.

Помимо этого, зафиксированы случаи, что мошенники используют сим-карты, у которых не отключен доступ к «Госуслугам» или маркетплейсам. Используя эти данные, преступники ищут подростков, которые соглашаются взламывать при помощи номеров этих сим-карт аккаунты, а также покупать товары с отложенными платежами.

Ранее сообщалось, что мошенники Татарстана отходят от сложных схем к «проверенному» обману по телефону. Преступники всеми силами стараются спровоцировать человека на действие.

