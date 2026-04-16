Происшествия
16 апреля 14:25
Автор материала:Наиль Вильданов

Жители Татарстана за 3 месяца отдали мошенникам свыше миллиарда рублей

Зафиксировано 3437 фактов мошенничества и краж с банковских счетов.

Жители Татарстана за 3 месяца отдали мошенникам свыше миллиарда рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За три месяца 2026 года мошенники смогли обмануть жителей Татарстана на 1,2 миллиарда рублей, об этом сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

По его словам, всего было зафиксировано 3437 фактов мошенничества и краж с банковских счетов. При этом аферистам удалось похитить на 53 миллиона рублей меньше, чем за три месяца прошлого года.

Большая часть жертв — в возрасте 18—29 лет, уже после идут другие возрастные группы. Чаще мошенники обманывают женщин.

Также в республике продолжают обманывать родственников участников СВО. Их убеждают перевести деньги под предлогом получения выплат, орденов или медалей.

Помимо этого, зафиксированы случаи, что мошенники используют сим-карты, у которых не отключен доступ к «Госуслугам» или маркетплейсам. Используя эти данные, преступники ищут подростков, которые соглашаются взламывать при помощи номеров этих сим-карт аккаунты, а также покупать товары с отложенными платежами.

Ранее сообщалось, что мошенники Татарстана отходят от сложных схем к «проверенному» обману по телефону. Преступники всеми силами стараются спровоцировать человека на действие.

Популярное
АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
