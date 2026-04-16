Происшествия
16 апреля 14:49
Автор материала:Наиль Вильданов

За сутки в Татарстане на 1 млн рублей обманули двух работников МЧС и Росгвардии

Также жертвой мошенников стал пенсионер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане сотрудники МЧС и Росгвардии стали жертвами мошенников, сообщил начальник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры РТ Михаил Желаев.

Представитель прокуратуры отметил, что эти преступления случились 15 апреля. Аферисты обманули работников ведомств, в результате каждый перечислил им по 500 тысяч рублей. Также еще одним пострадавшим стал пенсионер, который передал мошенникам 11 миллионов рублей.

Всего за сутки аферисты атаковали восемь человек, они отдали преступникам 16 миллионов рублей.

Напомним, сообщалось, что жители Татарстана за 3 месяца отдали мошенникам свыше миллиарда рублей. Зафиксировано 3437 фактов мошенничества и краж с банковских счетов. Большая часть жертв — в возрасте 18—29 лет, уже после идут другие возрастные группы. Чаще мошенники обманывают женщин.

К примеру, двух татарстанцев убедили вскрыть сейфы с оружием под угрозой «уголовок».

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
