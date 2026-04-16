Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане сотрудники МЧС и Росгвардии стали жертвами мошенников, сообщил начальник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры РТ Михаил Желаев.

Представитель прокуратуры отметил, что эти преступления случились 15 апреля. Аферисты обманули работников ведомств, в результате каждый перечислил им по 500 тысяч рублей. Также еще одним пострадавшим стал пенсионер, который передал мошенникам 11 миллионов рублей.

Всего за сутки аферисты атаковали восемь человек, они отдали преступникам 16 миллионов рублей.

Напомним, сообщалось, что жители Татарстана за 3 месяца отдали мошенникам свыше миллиарда рублей. Зафиксировано 3437 фактов мошенничества и краж с банковских счетов. Большая часть жертв — в возрасте 18—29 лет, уже после идут другие возрастные группы. Чаще мошенники обманывают женщин.

К примеру, двух татарстанцев убедили вскрыть сейфы с оружием под угрозой «уголовок».

