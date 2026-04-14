14 апреля 14:36
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Девушка, сделавшая кальян на куличе в Москве, записала видео с извинениями

По словам Ксении, ее поступок был необдуманным.

Автор фото: скриншот видео

После возбуждения уголовного дела за кальян на куличе живущая в Москве 27-летняя Ксения из Саранска извинилась за свой поступок, об этом сообщили в правоохранительных органах столицы страны.

Напомним, девушка записала видео, как делает кальян в баре на Сретенском бульваре. Затем она выложила ролик в соцсетях. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Расследованием занимается Следственный комитет.

Девушка принесла извинения и назвала свой поступок необдуманным. Ей грозит лишение свободы сроком на 1 год.

Ранее сообщалось, что стендап-комику дали почти 6 лет колонии за оскорбление верующих. Суд также назначил ему штраф 300 тысяч рублей и запрет на администрирование сайтов.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
