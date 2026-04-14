Девушка, сделавшая кальян на куличе в Москве, записала видео с извинениями
По словам Ксении, ее поступок был необдуманным.
После возбуждения уголовного дела за кальян на куличе живущая в Москве 27-летняя Ксения из Саранска извинилась за свой поступок, об этом сообщили в правоохранительных органах столицы страны.
Напомним, девушка записала видео, как делает кальян в баре на Сретенском бульваре. Затем она выложила ролик в соцсетях. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Расследованием занимается Следственный комитет.
Девушка принесла извинения и назвала свой поступок необдуманным. Ей грозит лишение свободы сроком на 1 год.
Ранее сообщалось, что стендап-комику дали почти 6 лет колонии за оскорбление верующих. Суд также назначил ему штраф 300 тысяч рублей и запрет на администрирование сайтов.
