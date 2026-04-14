Происшествия
14 апреля 20:43
Автор материала:«Вечерняя Казань»

К проходной порохового завода в Казани после ЧП пришли родственники работников

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани к проходной порохового завода после ЧП с обрушением конструкций пришли родственники работников. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Казани».

На месте заметно небольшое скопление людей, большинство из них не особо разговорчивы. По словам одного из присутствующих, он пытается дозвониться до работающей на заводе подруги, но пока безуспешно.

Также около предприятия было замечено несколько пожарных машин.

Напомним, ранее говорилось, что два человека пострадали при взрыве на пороховом заводе в Казани. Один из них находится в тяжелом состоянии. По данным властей республики, после пожара случилось частичное обрушение конструкции. Причина ЧП пока неизвестна.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
