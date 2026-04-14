Наблюдается небольшое скопление людей.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани к проходной порохового завода после ЧП с обрушением конструкций пришли родственники работников. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Казани».

На месте заметно небольшое скопление людей, большинство из них не особо разговорчивы. По словам одного из присутствующих, он пытается дозвониться до работающей на заводе подруги, но пока безуспешно.

Также около предприятия было замечено несколько пожарных машин.

Напомним, ранее говорилось, что два человека пострадали при взрыве на пороховом заводе в Казани. Один из них находится в тяжелом состоянии. По данным властей республики, после пожара случилось частичное обрушение конструкции. Причина ЧП пока неизвестна.

