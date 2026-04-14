После пожара на пороховом заводе Казани возбуждено уголовное дело
Количество пострадавших устанавливается.
По факту происшествия на пороховом заводе в Казани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по Татарстану.
14 апреля на территории предприятия был зафиксирован пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие, их количество устанавливается. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты аппарата следственного управления для осмотра места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.
Ранее мы писали, что два человека пострадали при взрыве на пороховом заводе в Казани. Один из них находится в тяжелом состоянии.
