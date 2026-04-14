Происшествия
14 апреля 20:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

После пожара на пороховом заводе Казани возбуждено уголовное дело

Количество пострадавших устанавливается.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

По факту происшествия на пороховом заводе  в Казани возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по Татарстану.

14 апреля на территории предприятия был зафиксирован пожар. По предварительным данным, есть пострадавшие, их количество устанавливается. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

 

На место происшествия выехали следователи и криминалисты аппарата следственного управления для осмотра места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз.

Ранее мы писали, что два человека пострадали при взрыве на пороховом заводе в Казани. Один из них находится в тяжелом состоянии.

