Казанский пороховой завод - старейший в России
Казанский пороховой завод ведет свою историю с конца XVIII века. Он был построен по указу императрицы Екатерины II и начал свою работу в 1788 году. Сейчас это крупное российское оборонно-промышленное предприятие, расположенное в Кировском районе города.
К концу 1980-х годов все производственные мощности предприятия были полностью загружены. Завод полностью удовлетворял нужды в разных видах пороха и зарядов всех родов войск Советской Армии, армий стран Варшавского Договора, часть продукции поставлял на экспорт в различные страны мира.
После 1990-х годов, когда завод был на грани банкротства, распоряжением правительства было принято решение о создании нового федерального казённого предприятия «Казанский государственный казённый пороховой завод» (ФКП КГКПЗ).
С 2003 года предприятие полностью находится в собственности Российской Федерации и относится к стратегическим. В 2023 году оно было награждено орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» — за особо выдающиеся заслуги коллектива завода в укреплении обороноспособности страны.
Основная продукция предприятия - пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя. Помимо этого, на заводе производят патроны для сухопутной, авиационной и морской артиллерии и заряды для стартовых ракетных двигателей гранатометов.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали при взрыве на пороховом заводе в Казани. Один из них находится в тяжелом состоянии.
