Происшествия
14 апреля 20:46
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанский пороховой завод - старейший в России

Основная продукция предприятия - пороха и метательные заряды.

Казанский пороховой завод - старейший в России

Автор фото: скриншот видео

Казанский пороховой завод ведет свою историю с конца XVIII века. Он был построен по указу императрицы Екатерины II и начал свою работу в 1788 году. Сейчас это крупное российское оборонно-промышленное предприятие, расположенное в Кировском районе города.  

К концу 1980-х годов все производственные мощности предприятия были полностью загружены. Завод полностью удовлетворял нужды в разных видах пороха и зарядов всех родов войск Советской Армии, армий стран Варшавского Договора, часть продукции поставлял на экспорт в различные страны мира.  

После 1990-х годов, когда завод был на грани банкротства, распоряжением правительства было принято решение о создании нового федерального казённого предприятия «Казанский государственный казённый пороховой завод» (ФКП КГКПЗ).  

С 2003 года предприятие полностью находится в собственности Российской Федерации и относится к стратегическим. В 2023 году оно было награждено орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» — за особо выдающиеся заслуги коллектива завода в укреплении обороноспособности страны.  

Основная продукция предприятия -  пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя. Помимо этого, на заводе производят патроны для сухопутной, авиационной и морской артиллерии и заряды для стартовых ракетных двигателей гранатометов.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при взрыве на пороховом заводе в Казани. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.