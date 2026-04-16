Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать преступника, который находится в федеральном розыске.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В поселке Аккермановка Оренбургской области при попытке задержания преступника был убит полицейский, еще трое были ранены. Об этом сообщили в региональном МВД.

По данным Baza, полицейские пытались задержать находящегося в федеральном розыске мужчину, но тот открыл по ним огонь. Один полицейский скончался, трое раненых находятся в стабильно тяжелом состоянии. На месте стрельбы работают четыре бригады скорой помощи.

Подозреваемый скрылся, идут его поиски.

Ранее сообщалось, что при взрыве бомбы в авто на юге Москвы погибли два сотрудника полиции. Мужчина подбежал к автомобилю ДПС и бросил в него взрывное устройство.

