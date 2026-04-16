Одного полицейского убили и трех ранили в Оренбургской области
Сотрудники правоохранительных органов пытались задержать преступника, который находится в федеральном розыске.
В поселке Аккермановка Оренбургской области при попытке задержания преступника был убит полицейский, еще трое были ранены. Об этом сообщили в региональном МВД.
По данным Baza, полицейские пытались задержать находящегося в федеральном розыске мужчину, но тот открыл по ним огонь. Один полицейский скончался, трое раненых находятся в стабильно тяжелом состоянии. На месте стрельбы работают четыре бригады скорой помощи.
Подозреваемый скрылся, идут его поиски.
Ранее сообщалось, что при взрыве бомбы в авто на юге Москвы погибли два сотрудника полиции. Мужчина подбежал к автомобилю ДПС и бросил в него взрывное устройство.
