Следователи будут добиваться ареста подозреваемого.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В квартире дома по улице Амирхана в Казани до смерти избили 84-летнюю пенсионерку, был задержан ее 29-летний внук. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В правоохранительных органах полагают, что 20 апреля пьяный казанец из-за неприязни избил бабушку, которая от полученных травм скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», следствие будет добиваться ареста подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Приволжском районном суде Казани по делу «пансионата смерти» в Щербаково огласили приговор Ирине Белозёровой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации документов. Суд приговорил подсудимую к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Белозеровой также назначили штраф, однако освободили от него, поскольку женщина содержалась в СИЗО.

