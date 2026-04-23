Происшествия
23 апреля 16:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанец забил до смерти 84-летнюю бабушку

Следователи будут добиваться ареста подозреваемого.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В квартире дома по улице Амирхана в Казани до смерти избили 84-летнюю пенсионерку, был задержан ее 29-летний внук. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В правоохранительных органах полагают, что 20 апреля пьяный казанец из-за неприязни избил бабушку, которая от полученных травм скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», следствие будет добиваться ареста подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Приволжском районном суде Казани по делу «пансионата смерти» в Щербаково огласили приговор Ирине Белозёровой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации документов. Суд приговорил подсудимую к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Белозеровой также назначили штраф, однако освободили от него, поскольку женщина содержалась в СИЗО.

Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Год и три месяца ограничения свободы получила владелица дома смерти в Казани

Суд запретил Чулпан Мифтаховой заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.

Водитель наехал на двух человек, удирая от ДПС в Казани

Одного пострадавшего увезли в реанимацию.

Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
