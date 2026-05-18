В МЧС жителей просят уделить особое внимание зарядке телефонов, из-за которой стабильно случаются трагедии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике с 11 по 17 мая потушили 99 пожаров. Возгорание унесло жизни трех человек, еще троих удалось спасти, один житель пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В связи с этим спасатели напомнили жителям, что использовать следует только сертифицированные зарядки, не оставлять подключенные к сети гаджеты без присмотра, не заряжать устройства ночью и не класть телефон у кровати или под подушку. При зарядке в 100 процентов провод следует отключить.

На водоемах произошло два инцидента, погиб один человек. Еще одного удалось спасти. В МЧС татарстанцев призывают не перегружать лодки, не допускать баловства на воде, не давать детям до 16 лет пользоваться лодкой, не пересаживаться с место на место в лодке и не прыгать с нее в воду.



На прошлой неделе статистика оказалась хуже — произошло 173 пожара. Погибли восемь человек.

