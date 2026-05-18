ВОЗ объявила режим ЧС: зафиксировано 80 смертей и почти 250 случаев заражения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Роспотребнадзор направит команду специалистов в Уганду из-за распространения Эболы из соседней Республики Конго. Вспышка инфекции уже унесла жизни 80 человек, еще 246 предположительно заражены. Из-за этого угандийские власти обратились к России за поддержкой, сообщает «База».

Группа эпидемиологов проведет специализированное расследование, а также Россия направит угандийскому Минздраву отечественные диагностические тесты на лихорадку Эбола.

ВОЗ объявила режим ЧС мирового значения. В самой Уганде уже зафиксировано два завозных случая и один летальный исход.

Ранее медик назвала регионы России, где можно заразиться хантавирусом. Природные очаги этой инфекции расположены в Приморском крае, на Дальнем Востоке, в европейской части страны, Краснодарском крае, на Урале и в Западной Сибири.

