Ожидается высокая пожарная опасность леса V класса.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике вновь продлили штормовое предупреждение. С 19 по 25 мая на территории сохранится пожароопасность лесов четвертого класса, сообщает Гидрометцентр Татарстана.



С 20 по 25 мая ожидается еще более сложная ситуация — местами опасность достигнет пятого класса, добавили специалисты.



Предыдущую неделю в республике уже действовало штормовое предупреждение. Татарстанцев призывают ограничить посещение лесов. В этот период нельзя разжигать костры, использовать открытый огонь, выжигать сухую траву на полях и под деревьями.



Штормовое предупреждение также объявляли из-за аномальной жары. Воздух прогреется до температуры от +26 до +33 градусов. Это на 9-11 градусов выше нормы, предупреждают синоптики.



