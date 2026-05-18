В Татарстане снова продлили штормовое предупреждение из-за пожаров
Ожидается высокая пожарная опасность леса V класса.
В республике вновь продлили штормовое предупреждение. С 19 по 25 мая на территории сохранится пожароопасность лесов четвертого класса, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
С 20 по 25 мая ожидается еще более сложная ситуация — местами опасность достигнет пятого класса, добавили специалисты.
Предыдущую неделю в республике уже действовало штормовое предупреждение. Татарстанцев призывают ограничить посещение лесов. В этот период нельзя разжигать костры, использовать открытый огонь, выжигать сухую траву на полях и под деревьями.
Штормовое предупреждение также объявляли из-за аномальной жары. Воздух прогреется до температуры от +26 до +33 градусов. Это на 9-11 градусов выше нормы, предупреждают синоптики.
