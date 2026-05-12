В Татарстане продлено штормовое предупреждение
Режим будет действовать до 18 мая.
Из-за высокой пожароопасности лесов (IV класс) в Татарстане продлили штормовое предупреждение. Оно будет действовать с 13 по 18 мая, сообщили в Гидрометцентре республики.
Татарстанцам советуют ограничить посещение лесов. В этот период нельзя разжигать костры, использовать открытый огонь, выжигать сухую траву на полях и под деревьями.
По прогнозу Гидрометцентра, 13 мая потеплеет до +27 градусов, а 14 мая прогнозируется до +29 градусов.
По предварительному прогнозу, 15 мая и 16 мая осадки маловероятны. Днем максимальные температуры воздуха составят +23…+28 градусов.
