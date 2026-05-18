Происшествия
18 мая 15:52
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

За неделю татарстанцы отравились алкоголем и химическими веществами 55 раз

Доля детей составила 17 процентов, подростков — почти 11 процентов.

За неделю татарстанцы отравились алкоголем и химическими веществами 55 раз

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 11 по 17 мая 55 жителей республики отравились различными химическими веществами, в частности на алкоголь приходится шесть случаев. Где были куплены напитки — неизвестно, сообщает Роспотребнадзор по Татарстану.

Из всех случаев 17,2 процента приходится на детей, за которыми не уследили взрослые. Еще 10,9 процента приходится на подростков. Их тех, кто отравился специально, 50 процентов имели цель покончить жизнь самоубийством, еще 42,8 процента пытались достичь «одурманивания». Из случайных отравлений просто расслабиться хотели 15,8 процента, а по ошибке вред своему здоровью причинили 63 процента. Из всех отравившихся чуть больше половины оказались мужчинами.

Ранее татарстанцы пострадали от ядовитых животных. Доля таких отравлений составила 17 процентов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мошенники освоили новую схему обмана с поддельными чеками о покупках

Чеки приходят с адресов маркетплейсов.

скриншот видео
Бердымухамедову показали подаренного Минниханову пять лет назад алабая

Пёс по кличке Акдус стал чемпионом России.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пользователям «Макса» будут приходить коды подтверждения и сообщения от компаний

Мессенджер подписал соглашения с крупнейшими операторами связи.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.