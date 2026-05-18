Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 11 по 17 мая 55 жителей республики отравились различными химическими веществами, в частности на алкоголь приходится шесть случаев. Где были куплены напитки — неизвестно, сообщает Роспотребнадзор по Татарстану.

Из всех случаев 17,2 процента приходится на детей, за которыми не уследили взрослые. Еще 10,9 процента приходится на подростков. Их тех, кто отравился специально, 50 процентов имели цель покончить жизнь самоубийством, еще 42,8 процента пытались достичь «одурманивания». Из случайных отравлений просто расслабиться хотели 15,8 процента, а по ошибке вред своему здоровью причинили 63 процента. Из всех отравившихся чуть больше половины оказались мужчинами.

Ранее татарстанцы пострадали от ядовитых животных. Доля таких отравлений составила 17 процентов.

