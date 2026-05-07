Из-за утечки жители трех домов в Татарстане остались без газа
Один из случаев произошел в Казани.
В Татарстане зафиксировано три происшествия, связанных с утечкой газа. Статистикой поделилась пресс-служба Жилищной инспекции республики.
Первый случай произошел в Альметьевске. В итоге жильцы четвертого подъезда многоквартирного дома №46 по улице Чернышевского остались без газа.
В Заинске утечка была обнаружена во время работ по техническому обслуживанию газового оборудования в доме №53А на улице Гагарина. От газа отключили один подъезд.
В Казани без голубого топлива временно оставили жильцов десяти квартир в доме №93 по улице Восстания.
В ведомстве уточнили, что во всех домах ведутся ремонтные работы и детально обследуются помещения. После их завершения подачу газа восстановят в полном объеме.
«Жилинспекция Татарстана начала проверку по данным фактам, в рамках которой будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющих компаний», - сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что Казань отличилась числом инцидентов с газом. Сотрудники аварийной службы выезжали на вызовы 210 раз по Татарстану.
