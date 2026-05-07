7 мая 05:38
«Вечерняя Казань»

Из-за утечки жители трех домов в Татарстане остались без газа

Один из случаев произошел в Казани.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане зафиксировано три происшествия, связанных с утечкой газа. Статистикой поделилась пресс-служба Жилищной инспекции республики.   

Первый случай произошел в Альметьевске. В итоге жильцы четвертого подъезда  многоквартирного дома №46 по улице Чернышевского остались без газа.  

В Заинске утечка была обнаружена во время работ по техническому обслуживанию газового оборудования в доме №53А на улице Гагарина. От газа отключили  один подъезд.  

В Казани без голубого топлива временно оставили жильцов десяти квартир в доме №93 по улице Восстания.  

В ведомстве уточнили, что во всех домах ведутся ремонтные работы и детально обследуются помещения. После их завершения подачу газа восстановят в полном объеме.

«Жилинспекция Татарстана начала проверку по данным фактам, в рамках которой будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющих компаний», - сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что Казань отличилась числом инцидентов с газом. Сотрудники аварийной службы выезжали на вызовы 210 раз по Татарстану.

