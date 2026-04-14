Семеро подсудимых обвиняются в хищении более 260 миллионов рублей при строительстве загородных домов.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

В Советском райсуде Казани стартовало дело о хищении более 260 миллионов рублей владельцем и сотрудниками компании «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй». По версии следствия, 65 пострадавших заключили с компаниями договор подряда на строительство загородных домов, однако обязательств юрлица не исполнили, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

В статусе обвиняемых по делу проходят семь человек: Артур Валиуллин, Венера Гарифуллина, Ренат Гиматдинов, Нелли Желованова, Ильнур Замалетдинов, Радик Утомбаев, Екатерина Утомбаева. Ожидается, что свое отношение к делу подсудимые выразят после оглашения обвинительного заключения прокурором Лилией Сурковой.

Ранее сообщалось, что четверым фигурантам дела - Артуру Валиуллину, Ренату Гиматдинову, Ильнуру Замалетдинову и Радику Утомбаеву - продлили срок содержания в СИЗО до 25 августа. Гарифуллина, Желованова и Утомбаева находятся под запретом определенных действий.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.