Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы по статьям о хищении более 260 миллионов рублей на строительстве частных домов.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Четверо из семи подсудимых, обвиняемых в хищении свыше 260 миллионов рублей на строительстве частных домов в Татарстане, не признали вину.

Екатерина Утомбаева, Радик Утомбаев, Ильнур Замалетдинов, Венера Гарифуллина считают себя непричастными к особо крупному мошенничеству, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

Тем временем остальные фигуранты дела компаний «Таунхаусы и дома» и «Бастион-Строй» — Артур Валиуллин, Ренат Гиматдинов, Нелли Желованова — заявили, что выразят отношение к обвинению на стадии своего допроса. Подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в деле «Таунхаусы и дома» насчитываются более 60 пострадавших. Многие из них брали ипотеку, чтобы заключить с компанией договоры подряда. Однако юрлицо обязательств не исполнило.

