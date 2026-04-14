Возбуждено уголовное дело.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Бавлах мать похитила у несовершеннолетнего сына-инвалида 600 тысяч рублей, которые он получил после гибели отца на СВО. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Сам ребенок живет в интернате и не может распоряжаться деньгами самостоятельно. Мать, не участвовавшая в воспитании сына и уже в 2012 году разведенная с мужчиной, обманом получила выплаты после смерти бывшего супруга. Всего она потратила более 600 тысяч рублей.

Бавлинская городская прокуратура встала на защиту мальчика, возбуждено дело по статье «Мошенничество».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.