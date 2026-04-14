Мать в Бавлах похитила у сына 600 тысяч, полученные после гибели его отца на СВО
Возбуждено уголовное дело.
В Бавлах мать похитила у несовершеннолетнего сына-инвалида 600 тысяч рублей, которые он получил после гибели отца на СВО. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Сам ребенок живет в интернате и не может распоряжаться деньгами самостоятельно. Мать, не участвовавшая в воспитании сына и уже в 2012 году разведенная с мужчиной, обманом получила выплаты после смерти бывшего супруга. Всего она потратила более 600 тысяч рублей.
Бавлинская городская прокуратура встала на защиту мальчика, возбуждено дело по статье «Мошенничество».
Ранее сообщалось, что в Татарстане мошенники атакуют родственников бойцов СВО. Аферисты массово рассылают файлы с вредоносным ПО под видом списков погибших и неопознанных солдат.
Проектная документации уже разрабатывается.
Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.
При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».
Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.