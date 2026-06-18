Кобяков отметил, что столица Татарстана «не случайно» выбрана местом проведения такого масштабного мероприятия.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Антон Кобяков, советник президента России, призвал журналистов просить жителей Казани «не сильно корить» политиков и участников саммита АСЕАН за созданные неудобства — перекрытия дорог и пробки.

«Мы на самом деле делали много хорошего для нашей страны, и Казань выбрана не случайно местом проведения саммита Россия — АСЕАН», — заявил он.

Из-за проезда кортежей и перекрытий дорог в городе образовываются десятибалльные пробки. Например, 17 июня весь центр города буквально «парализовало» — водители стояли у Казанского цирка, на Московской улице, Галиаскара Камала, Михаила Худякова, Островского и так далее.

Напомним, что саммит продлится до 19 июня. Однако ограничения запланированы вплоть до 20 июня, в том числе запрет на использование СИМ и роботов-доставщиков.

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