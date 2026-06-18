Советник Путина попросил казанцев не корить гостей саммита АСЕАН за неудобства
Кобяков отметил, что столица Татарстана «не случайно» выбрана местом проведения такого масштабного мероприятия.
Антон Кобяков, советник президента России, призвал журналистов просить жителей Казани «не сильно корить» политиков и участников саммита АСЕАН за созданные неудобства — перекрытия дорог и пробки.
«Мы на самом деле делали много хорошего для нашей страны, и Казань выбрана не случайно местом проведения саммита Россия — АСЕАН», — заявил он.
Из-за проезда кортежей и перекрытий дорог в городе образовываются десятибалльные пробки. Например, 17 июня весь центр города буквально «парализовало» — водители стояли у Казанского цирка, на Московской улице, Галиаскара Камала, Михаила Худякова, Островского и так далее.
Напомним, что саммит продлится до 19 июня. Однако ограничения запланированы вплоть до 20 июня, в том числе запрет на использование СИМ и роботов-доставщиков.
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