Угрозы нарушения целостности строительных конструкций дома нет.

Автор фото: скриншот видео ГУ МЧС по Татарстану

Жители вернулись в свои квартиры после взрыва в одном из домов Набережных Челнов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Утром в одном из домов Набережных Челнов по проспекту Мира прогремел взрыв – в квартире сложились перегородки, рамы и выбило окна. Также на месте загорелись вещи и мебель, огонь оперативно потушили прибывшие пожарные. Пострадал один человек – 50-летняя жительница той самой квартиры. Как узнали специалисты, она поставила чайник на огонь и ушла в спальню.

«Первым на происшествие отреагировал оказавшийся рядом экипаж ГАИ. Сотрудник полиции вынес пострадавшую женщину в безопасное место, при этом сам получил отравление продуктами горения», - отметили в МЧС.

На месте проводят работы по восстановлению, угрозы по обвалу капитальных строительных конструкций нет. Жители уже вернулись в свои квартиры.

Напомним, что татарстанцам объяснили, почему нельзя трогать обломки беспилотников. Лучше немедленно отойти на безопасное расстояние.

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