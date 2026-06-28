Мужчина выстрелил несколько раз, но потерпевший смог убежать.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Мензелинске 49-етний мужчина приехал в гости к двоюродной сестре. Он и ее муж начали распивать алкоголь, а после между ними вспыхнула ссора. Татарстанец взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил в мужа сестры. Потерпевший получил несколько ранений дробью, но смог скрыться. А позже обратился в больницу, где ему оказали помощь. Все это произошло в октябре 2025 года.

На напавшего завели уголовное дело по статье о покушении на убийство. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК России по Татарстану.

Ранее сообщалось, что челнинца, стрелявшего из пистолета на улице, оштрафовали. Мужчину обвинили в мелком хулиганстве. Выяснилось, что стрелял он из сигнального пистолета в воздух.

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