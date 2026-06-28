Происшествия
28 июня 19:49
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Татарстанец напал на мужа двоюродной сестры с ружьем

Мужчина выстрелил несколько раз, но потерпевший смог убежать.

Татарстанец напал на мужа двоюродной сестры с ружьем

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Мензелинске 49-етний мужчина приехал в гости к двоюродной сестре. Он и ее муж начали распивать алкоголь, а после между ними вспыхнула ссора. Татарстанец взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил в мужа сестры. Потерпевший получил несколько ранений дробью, но смог скрыться. А позже обратился в больницу, где ему оказали помощь. Все это произошло в октябре 2025 года.

На напавшего завели уголовное дело по статье о покушении на убийство. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК России по Татарстану.

Ранее сообщалось, что челнинца, стрелявшего из пистолета на улице, оштрафовали. Мужчину обвинили в мелком хулиганстве. Выяснилось, что стрелял он из сигнального пистолета в воздух.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

Baza
Стало известно, кто закатил секретную свадьбу с участием Урганта в Казани

Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

kremlin.ru
Трамп пригрозил пересмотром соглашений с Россией по Донбассу

Другие лидеры при этом не верят в то, что глава штатов перейдет от слов к действиям.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.