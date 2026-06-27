Количество отравившихся едой в Астрахани увеличилось до 14 человек
Среди них – четверо детей.
Количество горожан, которые пострадали от купленной в гастрономе еды в Астраханской области, выросло до 14. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СУ СК по региону.
В ведомстве уточнили, что среди пострадавших - четверо детей. У всех подтвержден сальмонеллез. Следственное управление продолжает проверку по факту массового отравления.
По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты. Как сообщает СК, все отравившиеся приобрели готовую еду в точке общепита, работавшей навынос. Один из них умер в больнице.
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