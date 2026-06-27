Происшествия
27 июня 19:59
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«Вечерняя Казань»

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Количество отравившихся едой в Астрахани увеличилось до 14 человек

Среди них – четверо детей.

Количество отравившихся едой в Астрахани увеличилось до 14 человек

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Количество горожан, которые пострадали от купленной в гастрономе еды в Астраханской области, выросло до 14. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СУ СК по региону.  

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших - четверо детей. У всех подтвержден сальмонеллез. Следственное управление продолжает проверку по факту массового отравления.  

По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты. Как сообщает СК, все отравившиеся приобрели готовую еду в точке общепита, работавшей навынос. Один из них умер в больнице.

Ранее в кафе «Зам Зам» в поселке Аксубаево Татарстана нашли кишечную палочку. Заведение закрыли на 45 суток.

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