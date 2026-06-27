Татарстанец до смерти избил знакомого и ушел домой
Обвиняемый сейчас находится под стражей.
В Татарстане осудят неоднократно судимого 49-летнего жителя Елабуги, обвиняемого в избиении до смерти знакомого. Об этом сообщили в Следственном комитете.
23 марта 2026 года в квартире одного из домов по улице Стахеевых татарстанец пил алкоголь вместе с пострадавшим. В какой-то момент он поругался с ним, после чего избил, ударив его множество раз по различным частям тела. Затем обвиняемый ушел домой, а потерпевший спустя несколько часов скончался от полученных травм.
Было возбуждено уголовное дело, татарстанец был арестован. Расследование дела завершено, его направили в суд.
Ранее сообщалось, что суд Татарстана рассмотрит дело двух мужчин, изнасиловавших и убивших женщину. Преступление произошло на берегу озера в Ютазинском районе.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.
Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.
Потребуется пройти идентификацию через Единую биометрическую систему.
На этот раз ограничения связаны с прокладкой водопровода.
Обычно за июнь — июль выпадает самое большое количество осадков в год.
Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.