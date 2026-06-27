Происшествия
27 июня 13:51
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«Вечерняя Казань»

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Татарстанец до смерти избил знакомого и ушел домой

Обвиняемый сейчас находится под стражей.

Татарстанец до смерти избил знакомого и ушел домой

Автор фото: архив ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане осудят неоднократно судимого 49-летнего жителя Елабуги, обвиняемого в избиении до смерти знакомого. Об этом сообщили в Следственном комитете.

23 марта 2026 года в квартире одного из домов по улице Стахеевых татарстанец пил алкоголь вместе с пострадавшим. В какой-то момент он поругался с ним, после чего избил, ударив его множество раз по различным частям тела. Затем обвиняемый ушел домой, а потерпевший спустя несколько часов скончался от полученных травм.

Было возбуждено уголовное дело, татарстанец был арестован. Расследование дела завершено, его направили в суд.

Ранее сообщалось, что суд Татарстана рассмотрит дело двух мужчин, изнасиловавших и убивших женщину. Преступление произошло на берегу озера в Ютазинском районе.

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