Происшествия
27 июня 09:54
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«Вечерняя Казань»

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«Черных» банкиров в Казани осудят за нелегальные операции на 200 млн рублей

Обвиняемые действовали по поручению различных юридических лиц.

«Черных» банкиров в Казани осудят за нелегальные операции на 200 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Четырех нелегальных банкиров будут судить в Приволжском районном суде Казани, об этом сообщили в прокуратуре республики.

С октября 2023 года по июль 2024 года обвиняемые выполняли поручения различных юридических лиц и, не имея соответствующей лицензии, проводили незаконные банковские операции. Общая сумма проведенных операций превысила 199 миллионов рублей.

Деньги клиентов, заинтересованных в оптимизации налоговой базы, перечислялись на подконтрольные обвиняемым организации, а после обналичивались через фиктивные покупки и возвраты товаров в строительном гипермаркете. Доход «черных» банкиров превысил 27 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юридического лица», его направили в суд.

Ранее сообщалось, что банкир из Казани судится с бывшей женой за «мамский блог». Мужчина считает, что страницу с 340 тысячами подписчиков супруги нажили вместе.

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