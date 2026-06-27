Измученную женщину нашли в глубине лесного массива.

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В Рыбно‑Слободском районе Татарстана, в окрестностях деревни Степановка, пропала 72‑летняя женщина, которая вместе с родственниками отправилась в лес за ягодами и заблудилась.

После поступления тревожного сигнала на номер 112 на место отправились спасатели, пожарные, полицейские, родственники и местные жители. В первые часы поиска они обследовали 19 километров просёлочных дорог на автомобиле и более двух с половиной тысяч квадратных метров лесного массива.

Утром к работе подключились свежие силы. Измученную женщину нашли лишь вечером второго дня в глубине лесного массива. От медицинской помощи она отказалась, сотрудники полиции передали пенсионерку родным.

В ГУ МЧС России по Татарстану напомнили, что в группе риска – дети, пожилые люди и городские жители. Перед походом в лес в ведомстве советуют оценить состояние своего здоровья, изучить заранее свой маршрут, одеться по погоде, полностью зарядить телефон и взять с собой самое необходимое: спички или зажигалку, нож, фонарик, свисток, запас еды, воды и лекарства. Кроме того, следует сообщить родственникам или друзьям о своих намерениях и обговорить контрольное время выхода на связь.

- Не ходите в лес в одиночку. Носите в лесу только яркую одежду, не уходите с запланированного маршрута. Будьте внимательны, запоминайте, откуда пришли. Если вы потерялись, сохраняйте спокойствие и звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112. Попытайтесь объяснить, где вы находитесь, ищите и называйте ориентиры, - советуют в МЧС.

Ранее при пожаре в многоэтажке в Набережных Челнах пострадала пенсионерка. Детей пришлось выводить из задымлённого подъезда.

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