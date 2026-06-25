Происшествия
25 июня 18:24
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«Вечерняя Казань»

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В кафе «Зам Зам» в поселке Аксубаево Татарстана нашли кишечную палочку

Заведение закрыли на 45 суток.

В кафе «Зам Зам» в поселке Аксубаево Татарстана нашли кишечную палочку

Автор фото: Управление Роспотребнадзора по Татарстану

У посетителя кафе «Зам Зам», которое расположено на улице Октябрьской, 1е в поселке Аксубаево, обнаружили кишечную инфекцию. После этого в заведение нагрянул Роспотребнадзор.

Выяснилось, что в кафе не соблюдали поточность технологических процессов. Было недостаточно технологического оборудования, а разделочный инвентарь не промаркирован. Не велся журнал учета температурного режима холодильного оборудования. В конце рабочего дня не проводилась дезинфекция посуды ручным способом с обработкой всей посуды и кухонного инвентаря дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. Производственные столы также были не маркированы. До работы допускали сотрудников без сведений о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Нарушался режим мытья кухонной, столовой посуды.

Автор фото: Управление Роспотребнадзора по Татарстану

Кроме того, в пробе пищевой продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Аксубаевский райсуд закрыл кафе на 45 суток, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Ранее сообщалось, что кафе «Чиназ» в Татарстане закрыли из-за большого количества нарушений. К примеру, продукты хранились вперемешку, без документов и в непригодных для уборки помещениях.

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