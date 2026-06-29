Все обвиняемые надеялись на легкий заработок и непривлечение к отвественности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За пять месяцев 2026 года в Татарстане задержали 22 несовершеннолетних наркопреступника, из которых 15 человек работали «закладчиками» в анонимных интернет-магазинах, сообщил на тематической пресс-конференции Анвар Каримов — начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Татарстана.

— В марте задержана группа из четырех подростков 16–17 лет, занимавшихся бесконтактным сбытом синтетических наркотиков, у них изъято порядка 100 граммов запрещенных веществ. В мае в Казани были задержаны две девушки, одной из которых было 17 лет, — и у нее же изъято более 160 грамм синтетических наркотиков, которые она сбывала путем оборудования тайников, — заявил спикер.

Каримов отметил также снижение возраста вовлечения несовершеннолетних в наркопреступления. В этом году правоохранители задержали двух подростков моложе 16 лет — им было по 14 и 15 лет, оба занимались сбытом синтетических наркотиков:

- Выясняя причины участия несовершеннолетних в незаконном обороте наркотиков, установлено, что в большинстве случаев подростки хотели быстро подзаработать денег, и думали, что не будут привлечены к уголовной ответственности в силу своего возраста, — уточнил представитель МВД.

В целом, как отметил спикер, «наркоситуация» в Татарстане с 2021 года находится на умеренном уровне, что было отмечено и Антинаркотическим комитетом России.

Ранее сообщалось, что региональное МВД выступило с инициативой снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений до 14 лет. Сегодня по закону привлекать подростков к ответственности по статьям УК возможно с 16-летнего возраста.

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