Общество
17 июля 15:20
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«Вечерняя Казань»

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Количество ипотечных сделок в Татарстане выросло на 52%

Положительная динамика отмечается и на рынке земельных участков.

Количество ипотечных сделок в Татарстане выросло на 52%

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

За июнь текущего года в республике оформили почти 6,5 тысячи сделок по ипотеке, что на 51,9 процента больше показателей аналогичного периода 2025 года. Заметный рост отмечается в Казани, однако большинство договоров заключили в районах Татарстана. Это следует из данных Управления Росреестра по региону.

Кроме того, выросло число сделок с землей. В июне было заключено свыше восьми тысяч договоров купли-продажи, что на 36,5 процента больше, чем в прошлом году. Динамика улучшилась и относительно мая, когда было оформлено всего 6,3 тысячи сделок — на 28,1 процента меньше.

Напомним, что спрос на семейную ипотеку резко вырос из-за ажиотажа в связи изменениями в правилах оформления, которые планировалось ввести 1 июля. Подобный скачок последний раз наблюдался в январе этого года, когда жители пытались успеть заключить договор перед ужесточением льгот в феврале. Эксперты считают, что этот «бум» не окажет существенного влияние на рыночную ситуацию.

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