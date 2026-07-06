Общество
6 июля 16:08
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«Вечерняя Казань»

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Спрос на льготную ипотеку резко вырос из-за несостоявшегося ужесточения 1 июля

Количество оформленных займов достигло уровня января — ажиотаж тогда также возник из-за изменений правил.

Спрос на льготную ипотеку резко вырос из-за несостоявшегося ужесточения 1 июля

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Информация об ужесточении условий семейной ипотеки с 1 июля привела к повышению спроса на эту льготу — с 14 по 21 июня поступило 33,7 тысячи заявок. Число подскочило на 60 процентов относительно предыдущей недели и на 66 процентов относительно среднего уровня мая, когда еженедельно подавали всего 20,3 тысячи заявок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Дом.РФ.

Такого скачка количества заявителей не наблюдалось с января этого года. Тогда ажиотаж возник по аналогичной причине — уже в феврале в России ужесточили правила оформления семейной ипотеки, согласно которым на одну семью полагается только один льготный заем.

Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов высказал мнение, что подобный скачок не окажет существенного влияние на рост этого сегмента в масштабах рынка. Его сдерживают факторы, сковывающие ипотечное кредитования, в том числе рыночное. Речь идет о высоком уровне заинтересованности и дорогом жилье.

Напомним, что Министерство финансов перенесло сроки изменения условий семейной ипотеки. Решение будет принято после 1 октября 2026 года. Ранее с 1 июля россияне ожидали увеличения кредитных лимитов.

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