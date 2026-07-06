Выплату в 20 тысяч рублей намерены ввести за 50 лет брака в регионах России
К последующим юбилеям размер поощрения планируют индексировать.
В Госдуме предложили назначить выплату в 20 тысяч рублей супружеским парам, которые прожили в браке 50 и более лет. С последующими круглыми датами поощрение намерены пропорционально увеличивать или индексировать, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя «Совета матерей» и депутата Татьяны Буцкой.
Новый единообразных подход предлагается ввести во всех регионах России. При этом в отдельных субъектах такая поддержка уже существует. Как отметила Буцкая, мера поможет укрепить институт семьи и повысить общественное признание длительного союза.
«Считаем, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений», — заявила председатель «Совета матерей».
Напомним, что в Москве за 50-летие брака уже выплачивают 29 651 рубль, за 55-летие и 60-летие — 37 062 рубля, за 65-летие и 70-летие — 44 473 рубля. Такие же меры действуют в Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.
Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.
Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.
Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.