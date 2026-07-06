К последующим юбилеям размер поощрения планируют индексировать.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госдуме предложили назначить выплату в 20 тысяч рублей супружеским парам, которые прожили в браке 50 и более лет. С последующими круглыми датами поощрение намерены пропорционально увеличивать или индексировать, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя «Совета матерей» и депутата Татьяны Буцкой.

Новый единообразных подход предлагается ввести во всех регионах России. При этом в отдельных субъектах такая поддержка уже существует. Как отметила Буцкая, мера поможет укрепить институт семьи и повысить общественное признание длительного союза.

«Считаем, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений», — заявила председатель «Совета матерей».

Напомним, что в Москве за 50-летие брака уже выплачивают 29 651 рубль, за 55-летие и 60-летие — 37 062 рубля, за 65-летие и 70-летие — 44 473 рубля. Такие же меры действуют в Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах.

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