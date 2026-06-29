Зумеры чаще всего конфликтуют с соседями в Казани
Причиной ссор зачастую становятся шум, неприятные запахи или ремонт.
Только у семи из десяти казанцев получается находить контакт с соседями. О напряженных отношениях высказались четыре процента респондентов. Такой опрос провели специалисты «Авито».
Легче всего общий язык находят люди в возрасте от 55 до 64 лет (52 процента) и старше (58 процентов). Не общаются или конфликтуют с соседями чаще всего зумеры (32 процента и 6 процентов соответственно).
В частности, 17 процентов испытывали дискомфорт от соседей за последний год всего пару раз, 18 процентов — периодически, а 15 процентов — постоянно. Причинами ссор становятся громкие крики, разговоры (42 процента), громкая музыка или телевизор (39 процентов), сильные запахи от сигарет или еды (33 процента) и шумный ремонт (31 процент). При этом чаще всего шумно становится вечером (46 процентов) или ночью (35 процентов). А половина (49 процентов) казанцев даже при дискомфорте ничего не делает. 32 процента людей идут договариваться с соседями. Восемь процентов вызывают полицию или участкового, три процента жалуются в управляющую компанию.
С помощью различных средств звукоизоляции с шумом справляются в основном зумеры. Некоторые пользуются наушниками с шумоподавлением (16 процентов), другие используют беруши (13 процентов). Покупают шумопоглощающие панели для стен и плотные шторы 11 процентов людей, еще девяти процентам помогают отвлекаться от соседского шума приборы с успокаивающими звуками.
Ранее сообщалось, что УК в Казани оштрафовали за шумный и нестабильный лифт. Возбуждено дело об административном правонарушении.
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