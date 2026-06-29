Общество
29 июня 20:45
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Зумеры чаще всего конфликтуют с соседями в Казани

Причиной ссор зачастую становятся шум, неприятные запахи или ремонт.

Зумеры чаще всего конфликтуют с соседями в Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Только у семи из десяти казанцев получается находить контакт с соседями. О напряженных отношениях высказались четыре процента респондентов. Такой опрос провели специалисты «Авито».

Легче всего общий язык находят люди в возрасте от 55 до 64 лет (52 процента) и старше (58 процентов). Не общаются или конфликтуют с соседями чаще всего зумеры (32 процента и 6 процентов соответственно).

В частности, 17 процентов испытывали дискомфорт от соседей за последний год всего пару раз, 18 процентов — периодически, а 15 процентов — постоянно. Причинами ссор становятся громкие крики, разговоры (42 процента), громкая музыка или телевизор (39 процентов), сильные запахи от сигарет или еды (33 процента) и шумный ремонт (31 процент). При этом чаще всего шумно становится вечером (46 процентов) или ночью (35 процентов). А половина (49 процентов) казанцев даже при дискомфорте ничего не делает. 32 процента людей идут договариваться с соседями. Восемь процентов вызывают полицию или участкового, три процента жалуются в управляющую компанию.

С помощью различных средств звукоизоляции с шумом справляются в основном зумеры. Некоторые пользуются наушниками с шумоподавлением (16 процентов), другие используют беруши (13 процентов). Покупают шумопоглощающие панели для стен и плотные шторы 11 процентов людей, еще девяти процентам помогают отвлекаться от соседского шума приборы с успокаивающими звуками.

Ранее сообщалось, что УК в Казани оштрафовали за шумный и нестабильный лифт. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самолет рейса Москва - Казань чуть не вылетел с неисправным двигателем

Сбой произошел сразу у двух самолетов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.