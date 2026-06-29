Также поднимались вопросы дальнейшего развития взаимодействия.

Автор фото: tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов обсудил с гендиректором МИД России Алексеем Островским прошедшие в Казани мероприятия международного уровня, включая саммит БРИКС, совет министров иностранных дел государств — членов ОДКБ и саммит Россия — АСЕАН. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Минниханов поблагодарил МИД за внимание к внешним связям регионов и содействие в развитии международного сотрудничества Татарстана, напомнив, что именно при поддержке МИД в столице Татарстана проходят самые различные мероприятия.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития взаимодействия.

Ранее сообщалось, что Минниханов установил порядок назначения врио главы муниципалитета Татарстана. Врио назначат, если кандидат не набрал достаточно голосов.

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