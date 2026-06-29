Где похоронят экс-министра обороны Сергея Иванова
Место на кладбище подготовили согласно последнему желанию покойного.
Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище рядом с сыном. 38-летний Александр утонул во время отдыха в ОАЭ. Вскоре после этого Сергей Иванов покинул большую политику и оставил пост руководителя администрации президента России, пишет Mash.
Его последним желанием было — быть похороненным рядом с сыном. Напомним, что почётный президент Единой лиги скончался 26 июня в возрасте 73 лет.
Политолог и президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков написал в телеграм-канале, что Иванова когда-то даже считали преемником Владимира Путина. Он был одним из самых узнаваемых представителей силового ядра российской власти 2000-х.
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