Место на кладбище подготовили согласно последнему желанию покойного.

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Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят на Троекуровском кладбище рядом с сыном. 38-летний Александр утонул во время отдыха в ОАЭ. Вскоре после этого Сергей Иванов покинул большую политику и оставил пост руководителя администрации президента России, пишет Mash.

Его последним желанием было — быть похороненным рядом с сыном. Напомним, что почётный президент Единой лиги скончался 26 июня в возрасте 73 лет.

Политолог и президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков написал в телеграм-канале, что Иванова когда-то даже считали преемником Владимира Путина. Он был одним из самых узнаваемых представителей силового ядра российской власти 2000-х.

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