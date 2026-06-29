Казанцы смогут увидеть «клубничную» луну
Пик полнолуния наступит в 02:57.
Жители Казани смогут 30 июня увидеть «клубничную» луну. Об этом сообщает Ura.news.
Пик полнолуния наступит в 02:57. Особенность этого полнолуния в том, что Луна окажется вблизи апогея — точки своей орбиты, максимально удаленной от Земли. Это явление называется микролунием. Июньское микролуние станет вторым в 2026 году, в этом году его больше не будет.
При этом полнолуние в июне, которое принято называть «клубничным», не изменит своего обычного цвета. Луне дали такое название индейцы, так как в это время начинался сбор урожая клубники.
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