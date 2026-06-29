Ожидается до +30 градусов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В первые дни июля в Татарстане ожидается потепление до +30 градусов, об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра республики.

30 июня ожидается облачная с прояснениями погода, в большинстве районов пройдут дожди, в отдельных восточных районах сильные. Температуры воздуха составят ночью 10–15 градусов, днем 18–23 градуса.

1 и 2 июля после отхода циклона за Урал в восточных районах республики еще сохранится небольшой и умеренный дождь. Ночью будет 11...16 градусов, днем 1 июля потеплеет до 20...25 градусов, 2 июля ожидается 18...23 градуса, а на западе до 28 градусов.

3 июля под влиянием тылового гребня сильных дождей не ожидается, ночью прогнозируется 11–16 градусов, днем 23–28 градусов. В субботу, 4 июля, республика попадет под влияние смещающегося с центральных районов России атмосферного фронта — местами пройдут кратковременные дожди, днем потеплеет до 25–30 градусов.

Ранее сообщалось, что новая магнитная буря накроет Землю в конце июня. Возмущения начнутся с 6 утра.

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