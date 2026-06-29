Решение приняли за вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстанскому заводу «Таткрахмалпатока» присвоили звание «Предприятие трудовой доблести», указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Звание присвоили за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, трудовой героизм и самоотверженность работников.

Само предприятие производит сырье для хлебопекарной и кондитерской промышленности.

Ранее сообщалось, что Кукморский завод металлопосуды получил звание «Предприятие трудовой доблести». Это также стало наградой за выдающийся вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.

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