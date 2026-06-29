Возмущения начнутся с 6 утра.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Слабая магнитная буря ждет россиян 30 июня. Возмущения начнутся с 6 утра, предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Буря продлится около двух часов. В пике активность едва достигнет минимального значения. А вот июль ожидается относительно спокойным — магнитосфера прогнозируется стабильной.

Ранее сообщалось, что 18 июня земляне могли увидеть сближение Луны, Юпитера и Венеры. При наблюдении с Земли три небесных тела сошлись на максимально близком расстоянии.

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