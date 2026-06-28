Политика
28 июня 21:29
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«Вечерняя Казань»

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Минниханов установил порядок назначения врио главы муниципалитета Татарстана

Врио назначат, если кандидат не набрал достаточно голосов.

Минниханов установил порядок назначения врио главы муниципалитета Татарстана

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о порядке назначения временно исполняющего полномочия главы муниципального образования. В частности, врио будут назначать, когда кандидат на пост главы муниципального образования не набрал достаточно голосов или если действующий глава досрочно прекратил полномочия.

Если происходит такая ситуация, то Минниханову должны доложить о ней в течение двух дней. В уведомлении необходимо предложить кандидата на должность главы городского или сельского поселения.

В случае, когда речь идет о главе района, то кандидата на должность врио определяет раис Татарстана. По его поручению сделать это может и Комиссия по кадрам Совета по вопросам кадровой политики при раисе республики. В течение трех дней Комиссия может представить свои предложения, если кандидат был предложен главой района. Но право окончательного выбора кандидата остается за Миннихановым.

Ранее сообщалось, что Минниханов возглавил национальный рейтинг губернаторов России. Получить положительные оценки со стороны экспертов и правительства страны помогла усердная работа по проведению саммита АСЕАН.

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