Все угнанные Украиной в плен жители Курской области вернулись в Россию
На границе встретили последних пятерых человек.
Возвращение домой россиян из Курской области, которых украинские боевики угнали на территорию своей страны при отступлении, завершилось.
27 июня в Россию вернулись последние пятеро жителей области, остававшиеся в плену. На границе Украины с Белоруссией их встретила новая уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
Это четверо мужчин из Кореневского района Курской области и женщина из Суджи, судьба которых была неизвестна долгое время, с 2024 года, с тех пор, как они попали в украинский плен.
Несмотря на заверения Киева о том, что на Украине больше нет жителей Курской области, россиян все же удалось разыскать и вернуть на родину.
- Несмотря на то, что Яна Валерьевна совсем недавно приступила к работе, она уже глубоко в неё погружена, находимся с ней в постоянном контакте. Возвращение этой группы людей, в значительной степени, — ее заслуга, - заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн, поблагодарив за возвращение людей аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, администрацию президента, МО, МИД, ФСБ, МВД России и Красный крест.
Ранее сообщалось, что Москва не согласится на прекращение огня в качестве условия переговоров. Лавров напомнил, что такой сценарий уже был опробован в 2022 году во время стамбульских переговоров.
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