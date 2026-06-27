На границе встретили последних пятерых человек.

Автор фото: max.ru/lantratovaDOBRO

Возвращение домой россиян из Курской области, которых украинские боевики угнали на территорию своей страны при отступлении, завершилось.

27 июня в Россию вернулись последние пятеро жителей области, остававшиеся в плену. На границе Украины с Белоруссией их встретила новая уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

Это четверо мужчин из Кореневского района Курской области и женщина из Суджи, судьба которых была неизвестна долгое время, с 2024 года, с тех пор, как они попали в украинский плен.

Несмотря на заверения Киева о том, что на Украине больше нет жителей Курской области, россиян все же удалось разыскать и вернуть на родину.

- Несмотря на то, что Яна Валерьевна совсем недавно приступила к работе, она уже глубоко в неё погружена, находимся с ней в постоянном контакте. Возвращение этой группы людей, в значительной степени, — ее заслуга, - заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн, поблагодарив за возвращение людей аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, администрацию президента, МО, МИД, ФСБ, МВД России и Красный крест.

Ранее сообщалось, что Москва не согласится на прекращение огня в качестве условия переговоров. Лавров напомнил, что такой сценарий уже был опробован в 2022 году во время стамбульских переговоров.

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