Политика
27 июня 20:28
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Все угнанные Украиной в плен жители Курской области вернулись в Россию

На границе встретили последних пятерых человек.

Все угнанные Украиной в плен жители Курской области вернулись в Россию

Автор фото: max.ru/lantratovaDOBRO

Возвращение домой россиян из Курской области, которых украинские боевики угнали на территорию своей страны при отступлении, завершилось.

27 июня в Россию вернулись последние пятеро жителей области, остававшиеся в плену. На границе Украины с Белоруссией их встретила новая уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.  

Это четверо мужчин из Кореневского района Курской области и женщина из Суджи, судьба которых была неизвестна долгое время, с 2024 года, с тех пор, как они попали в украинский плен.  

Несмотря на заверения Киева о том, что на Украине больше нет жителей Курской области,  россиян все же удалось разыскать и вернуть на родину.  

- Несмотря на то, что Яна Валерьевна совсем недавно приступила к работе, она уже глубоко в неё погружена, находимся с ней в постоянном контакте. Возвращение этой группы людей, в значительной степени, — ее заслуга, - заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн, поблагодарив  за возвращение людей  аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, администрацию президента, МО, МИД, ФСБ, МВД России и Красный крест.

Ранее сообщалось, что Москва не согласится на прекращение огня в качестве условия переговоров. Лавров напомнил, что такой сценарий уже был опробован в 2022 году во время стамбульских переговоров.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

Baza
Стало известно, кто закатил секретную свадьбу с участием Урганта в Казани

Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

скриншот видео
При получении взятки задержан заместитель военкома Альметьевского района

Возбуждено уголовное дело.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самолет рейса Москва - Казань чуть не вылетел с неисправным двигателем

Сбой произошел сразу у двух самолетов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.