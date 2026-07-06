Депутаты продолжат рассмотрение законопроектов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для мигрантов еще сильнее ужесточат законодательство. Если изначально число статей Кодекса России хотели увеличить с 22 до 43, то теперь речь идет о 45. На этой неделе депутаты продолжат рассматривать законопроекты, поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин в «Максе».

В частности, в перечень правонарушений войдут: дискриминация - нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и так далее. Также в список внесут неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы России. Все это должно повысить общественную безопасность и навести порядок в миграционной сфере, считает Володин.

Ранее сообщалось, что налоговые пошлины для мигрантов повышаются в 5-12 раз. Вырастет также пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов. Она составит 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста.

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