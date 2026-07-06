Общество
6 июля 14:33
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Татарстанцы стали чаще остеклять и обшивать балконы

Жители также активно заинтересовались установкой теплых полов, розеток и выключателей.

Татарстанцы стали чаще остеклять и обшивать балконы

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Спрос на обустройство балконов и лоджий в республике вырос на 21 процент относительно прошлого года. Вместе с этим на 13 процентов увеличилось и число предложений, подсчитали аналитики Авито Услуг.

Татарстанцы перестали воспринимать балконы как склад и начали превращать их в кабинеты и даже мини-сады. Чаще всего заказывают остекление, цена на которое начинается от 8,5 тысячи рублей и зависит от многих факторов — количества окон, фурнитуры и производителя.

На втором месте по популярности среди жителей оказалась теплоизоляция. Для нее используют современные материалы — экструдированный пенополистирол, минеральная вата, пенополиуретан. Они позволяют сделать балкон комфортным жилым пространством. Стоимость услуги начинается от 1200 рублей за квадратный метр.

Далее следует отделка и обшивка балконов. Внутри татарстанцы предпочитают использовать деревянную вагонку, евровагонку, ПВХ-панели, МДФ-панели и гипсокартон под покраску. Цена начинается от одной тысячи рублей за «квадрат». Наружная обшивка, защищающая от влаги и формирующая внешний вид, выполняется из сайдинга или профлиста. В среднем за квадратный метр берут 1200 рублей.

Чаще татарстанцы начали подключать электрику на балконах и лоджиях. Речь идет о проводке, розетках, выключателях и декоративном освещении. Среди удобств интерес начали вызвать теплые полы — электрические или инфракрасные.

На 20 процентов в мае вырос спрос на уборку балконов. Мытье одного окна стоит от 300 рублей, а клининг всего пространства обойдется в среднем в одну тысячу.

Ранее сообщалось, что россияне начали пользоваться необычными услугами, которые предлагаются в Сети. За определенную плату исполнитель постоит за заказчика в очереди, послушает его жалобы и поговорит за него по телефону.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана
Реставрация старинной усадьбы Сапогульцева в Казани завершена

Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.

соцсети Ришата Тухватуллина
Певец Ришат Тухватуллин порезался в бассейне нового пляжного комплекса в Казани

Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.