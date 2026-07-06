Татарстанцы стали чаще остеклять и обшивать балконы
Жители также активно заинтересовались установкой теплых полов, розеток и выключателей.
Спрос на обустройство балконов и лоджий в республике вырос на 21 процент относительно прошлого года. Вместе с этим на 13 процентов увеличилось и число предложений, подсчитали аналитики Авито Услуг.
Татарстанцы перестали воспринимать балконы как склад и начали превращать их в кабинеты и даже мини-сады. Чаще всего заказывают остекление, цена на которое начинается от 8,5 тысячи рублей и зависит от многих факторов — количества окон, фурнитуры и производителя.
На втором месте по популярности среди жителей оказалась теплоизоляция. Для нее используют современные материалы — экструдированный пенополистирол, минеральная вата, пенополиуретан. Они позволяют сделать балкон комфортным жилым пространством. Стоимость услуги начинается от 1200 рублей за квадратный метр.
Далее следует отделка и обшивка балконов. Внутри татарстанцы предпочитают использовать деревянную вагонку, евровагонку, ПВХ-панели, МДФ-панели и гипсокартон под покраску. Цена начинается от одной тысячи рублей за «квадрат». Наружная обшивка, защищающая от влаги и формирующая внешний вид, выполняется из сайдинга или профлиста. В среднем за квадратный метр берут 1200 рублей.
Чаще татарстанцы начали подключать электрику на балконах и лоджиях. Речь идет о проводке, розетках, выключателях и декоративном освещении. Среди удобств интерес начали вызвать теплые полы — электрические или инфракрасные.
На 20 процентов в мае вырос спрос на уборку балконов. Мытье одного окна стоит от 300 рублей, а клининг всего пространства обойдется в среднем в одну тысячу.
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