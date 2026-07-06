Общество
6 июля 13:30
Автор материала:
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Дилия Мингазова

Журналист

Почти три миллиона туристов приняла Казань за полгода

Путешественники оставили в городе 50 миллиардов рублей.

Почти три миллиона туристов приняла Казань за полгода

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С января по июнь Казань посетили более 2,9 миллиона человек. На что больше всего тратились туристы – на деловом понедельнике рассказал директор комитета по развитию туризма исполкома города Александр Шавлиашвили.

- Мы фиксируем устойчивый рост туристического потока. Это закономерный результат многолетней системной работы. Главным фактором стал сильный бренд Казани – это 20 лет системного развития города, международные события, развитие современной инфраструктуры, - отметил Шавлиашвили.

Оборот турсферы за шесть месяцев составил около 50 миллиардов рублей. Туристы тратились на рестораны (18,5 миллиарда), отели (13,8 миллиарда), ритейл (18 миллиардов) и достопримечательности (3 миллиарда). Не стоит забывать и о тратах на посуточную аренду.

Ранее сообщалось, что в Казани у «Чаши» появится каток. В городе собираются преодолеть туристическую сезонность.

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