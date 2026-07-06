Общество
6 июля 13:17
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«Вечерняя Казань»

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Сома под 100 килограмм поймали в Татарстане

Фото появилось в соцсети.

Сома под 100 килограмм поймали в Татарстане

Автор фото: соцсети

На Волге в Татарстане мужчина выловил огромного сома весом под сто килограммов. Фотографии распространились по сети.

Отметим, что сомы могут достигать нескольких метров в длину. Они даже могут представлять опасность для человека: если сом схватит руку или ногу, он инстинктивно потянет жертву на дно.

Ранее сообщалось, что татарстанца осудят за вылов рыбы на 6,5 тысячи рублей. Парень поймал два сазана, два карася и щуку. На него завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением запрещенных орудий массового истребления, в местах нереста».

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