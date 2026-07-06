Сома под 100 килограмм поймали в Татарстане
Фото появилось в соцсети.
На Волге в Татарстане мужчина выловил огромного сома весом под сто килограммов. Фотографии распространились по сети.
Отметим, что сомы могут достигать нескольких метров в длину. Они даже могут представлять опасность для человека: если сом схватит руку или ногу, он инстинктивно потянет жертву на дно.
Ранее сообщалось, что татарстанца осудят за вылов рыбы на 6,5 тысячи рублей. Парень поймал два сазана, два карася и щуку. На него завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением запрещенных орудий массового истребления, в местах нереста».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.
Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.
Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.
Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.
По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.