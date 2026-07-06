Метшин вынес вердикт по арендным квартирам в Казани: «Нужно в правовое поле»
Отрасль должна помогать развитию туристической сферы, уверен мэр.
В столице Татарстана есть ЖК, где часть квартир закуплена специально под сдачу, рассказал на совещании в мэрии мэр города Ильсур Метшин.
- Об этом сейчас много говорят – безусловно, нужно в правовое поле. Но именно так поработать, чтобы не убивать растущий бизнес, - отметил мэр. – Это и повышение спроса жилья.
Например, в Казани есть такие ЖК, где до 40 процентов квартир принадлежит не казанцам. В том числе, их приобретают и только под сдачу. Такой бизнес развивается не только в Казани, но по всей стране, по всему миру. Однако все должно быть в диалоге с представителями этого бизнеса, с правовом поле, подчеркнул Метшин.
Отрасль должна помогать развитию туристической сферы Казани, уверен мэр.
Ранее сообщалось, что почти три миллиона туристов приняла Казань за полгода. Путешественники оставили в городе 50 миллиардов рублей.
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