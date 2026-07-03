Врачи просмотрели порок позвоночника и ребёр.

Автор фото: Mash

Всю беременность Анна из Казани (имя изменено) наблюдалась в частной клинике Нуриевых. За это время ей сделали девять УЗИ, при этом ни одно исследование не выявило отклонений в развитии плода. В каждом заключении медики писали, что он без особенностей.

Однако когда на 41-й неделе женщина родила дочку весом 3200 грамм, выяснилось, что у малышки врождённый порок позвоночника и ребер, из-за которых она не может сделать полноценный вдох самостоятельно. Девочку срочно направили в реанимацию ДРКБ, затем - в Филатовскую детскую больницу, обследования в которой добавили к первоначальному диагнозу новые пороки — диафрагмы и аорты, пишет Mash.

Канал напомнил, что приказ Минздрава обязывает врачей УЗИ оценить позвоночник и грудную клетку плода дважды — на 18–21 неделе и на 30–34 неделе - и в случае, если структуры не визуализируются, отправить будущую маму на экспертный уровень. По словам других медиков, такие серьезные пороки не заметить на скринингах было сложно.

Не увиденные врачами клиники патологии могут обернуться серьёзными последствиями для здоровья малышки, вплоть до ее инвалидности и проблем с движением.

Главврач клиники Булат Нуриев во время встречи с супругом женщины пообещал разобраться и вернуть деньги за ведение беременности. Однако после этого, как утверждают супруги, из личного кабинета Анны исчезли все результаты УЗИ. Родители девочки намерены обратиться в Росздравнадзор и прокуратуру.

Как сообщил Mash директор клиники Нуриевых, медики сопереживают семье и стараются оказать помощь.

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